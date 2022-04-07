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1 час назад

Производитель Pepsi нашел способ остаться в России

Ura.Ruиещё 6

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, покинувший российский рынок на фоне санкций, задумывается над созданием новых продуктов под иными названиями в других упаковках, а также над расширение локальных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании.

Производитель Pepsi нашел способ остаться в России
Фото: ТАССТАСС

«На слайде представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz, представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л», — пишет издание.

Планируется, что новые напитки станут аналогами Pepsi, Mirinda и 7Up. Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускается только квас, за счет лимонадов с разными вкусами.

В начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Компании,Владимир Путин,Коммерсант,ЕС,
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