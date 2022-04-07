Производитель Pepsi нашел способ остаться в России

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, покинувший российский рынок на фоне санкций, задумывается над созданием новых продуктов под иными названиями в других упаковках, а также над расширение локальных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании.

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«На слайде представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz, представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л», — пишет издание.

Планируется, что новые напитки станут аналогами Pepsi, Mirinda и 7Up. Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускается только квас, за счет лимонадов с разными вкусами.