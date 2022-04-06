Carlsberg ведет переговоры о продаже активов в РФ

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет с группой компаний "Черноголовка" и израильской группой CBC переговоры о российском бизнесе, который компания решила выставить на продажу. Об этом сообщила в среду датская газета Berlingske со ссылкой на источники.

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По информации издания, российский производитель газированных напитков "Черноголовка" проявил интерес к приобретению "Балтики" (дочерняя компания Carlsberg Group), в которой на восьми крупных пивоварнях работают более 8 тысяч человек.

Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году и которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.

Дополнительные подробности возможной сделки издание не приводит. Все компании не стали комментировать газете эту информацию.

По оценкам экспертов, датская пивоварня может потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 млрд крон ($2,93 млрд).