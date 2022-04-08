Hempel уходит из России

Acer решила приостановить свой бизнес в России, говорится в послании тайваньского производителя, опубликованного в Twitter. Ранее власти Тайваня заявили об ужесточении контроля над экспортом высокотехнологичной продукции в Россию в рамках санкций. "Acer строго придерживается применимых законов и правил международной торговли и внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить бизнес в России", - говорится в сообщении Acer. Производитель также отметил, что "надеется на восстановление мира как можно скорее", и что Acer работает с несколькими международными компаниями и некоммерческими организациями для гуманитарной поддержки. Ранее стало известно, что Spotify покидает Россию. О том, как продолжить слушать музыку и после ухода компании, - в материале "Газеты.Ru".