Стало известно о нехватке в России самых популярных линз

В России не хватает контактных линз Acuvue, которые производит компания Johnson & Johnson (J&J). Об этом рассказали представители трёх сетей салонов оптики. Некоторые оформляют предзаказ, другие — отсрочку получения товара до мая. Представители салонов отметили, что проблемы с поставками начались в марте, когда производитель ограничил отгрузку.

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Как сообщили в сети «Счастливый взгляд», на Acuvue приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% в онлайне. Руководитель направления закупок «Мягкие контактные линзы» сети Виктория Кособуцкая заметила, что до 10 марта J&J отгружала линзы в полном объёме, но затем начала продавать только специализированные товары. Поставки возобновились 1 апреля, но небольшими партиями. По словам Кособуцкой, на следующую закупку 18 апреля производитель Acuvue поднял оптовые цены на 25%.

По словам управляющего партнёра «Интероптики» Евгения Веселова, за первые десять дней марта россияне раскупили месячный объём линз. В сети решили нарастить закупку, но J&J ввела квоты. Веселов заметил, что до апреля заказать дополнительные партии было невозможно, а апрельские поступления не смогли покрыть спрос. В «Интероптике» отметили, что в марте спрос на линзы вырос в 2–2,5 раза, а цены — на 15–20%.

Директор по развитию «Айкрафт оптики» Михаил Костик сообщил, что в конце марта J&J уведомила временной приостановке поставок линз, но у сети остались запасы на полгода. Спрос на линзы в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, добавил Костик.