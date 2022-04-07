Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал слова германских политиков о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» было ошибкой. По мнению дипломата, сожалений недостаточно, и властям ФРГ следует принять более жесткие меры. Его слова прозвучали в интервью изданию Zeit.

4 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России. Он высказал недовольство в связи с тем, что до последнего поддерживал проект «Северный поток-2». Комментируя эти слова, Мельник заявил: извинений недостаточно.

Отвечая на вопрос Zeit о том, почему он остался недоволен такой реакцией президента ФРГ, Мельник подчеркнул, что история с «Северным потоком-2» и противостоянием России в целом бесконечна.

Ранее Мельник также заявил, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ошибся в политике по отношению к России, в частности — в своей поддержке «Северного потока — 2». Политик считает, что при нынешнем руководстве России перспектив «возвращения к статус-кво» нет. Немецкие политологи в своих оценках более категоричны: они утверждают, что нынешние власти Германии «продались Москве за газ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что проводил ошибочную политику по отношению к России. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник, 4 апреля, в интервью немецким СМИ.

«Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — приводит его слова DPA.

Штайнмайер занял пост президента ФРГ в 2017 году, ранее он дважды был министром иностранных дел страны.

«Мы потерпели неудачу, выстраивая общий европейский дом с привлечением России. Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности», — констатировал глава государства.

Штайнмайер также добавил, что при нынешнем российском руководстве он не видит перспектив «возвращения к статус-кво», который был до начала спецоперации РФ на Украине.

Как отмечает ТАСС, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что тот якобы «поддерживает тесные связи с Россией и располагает паутиной контактов с Москвой» — с таким утверждением глава дипмиссии выступил в интервью газете Tagesspiegel.

В свою очередь, немецкий политолог в беседе с «Газетой.Ru» согласился с тем, что политика властей страны относительно отношений с РФ была ошибочной. «Они продались Москве за газ.

Но еще хуже то, что даже теперь Германия до сих пор не вводит более строгие санкции против России.

В конечном счете немцам дороже их собственное благополучие и цены на бензин», — рассказал он на условиях анонимности.

Формула Штайнмайера

Именно с фамилией нынешнего президента ФРГ был связан механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения об урегулировании кризиса на Донбассе. Документ, названный впоследствии «формулой Штайнмайера», предполагал предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведение на этих территориях местных выборов.

Эту формулу в октябре 2015 года Штайнмайер, занимавший тогда пост главы МИД Германии, предложил на парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ и Франция). Позднее она была подтверждена и на встрече в Берлине в октябре 2016-го.

Механизм предполагал вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера», но дальнейшие переговоры и консультации сторон так и не завершились ее реализацией.

21 февраля 2022 года Россия официально признала независимость ДНР и ЛНР, после чего минские соглашения окончательно перестали существовать. 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию на Украине, этому предшествовала просьба руководителей республик Донбасса о предоставлении военной помощи.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. Мельник утверждает, что тот якобы обладает целой «паутиной контактов» с Москвой.

Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло, — заявляет Мельник.

По его мнению, Германия заинтересована в поддержании отношений с Россией как минимум из-за её зависимости от российских поставок нефти, газа и угля. Частичную ответственность за это Мельник переложил на президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который за десятилетия якобы обзавёлся «паутиной контактов» с Москвой. В создание этой сети контактов, по словам посла, оказались вовлечены внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер и статс-секретарь в МИД Андреас Михаэлис.

За десятилетия Штайнмайер создал паутину контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас не последнюю роль играют в коалиции, — убеждён Мельник.

Ранее Германия выступила против расширения военной мощи Украины. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ опасается необдуманных шагов, которые могут усугубить отношения с Россией и привести к худшему развитию событий.

Быстрый рост цен на газ в Европе стал последствием отказа от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, в Москве сожалеют, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.

«Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежные последствия отказа от „Северного потока — 2“ мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке», — сказал Биричевский РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики страны отменить сертификацию «Северного потока-2», который был достроен и готов к вводу в эксплуатацию, на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Впоследствии оператор газопровода Nord Stream 2 объявил о начале процедуры банкротства.

США намерены «отнять у России статус ведущего поставщика энергоресурсов» и лишить страну доходов от экспорта нефти и газа. Об этом в эфире CNN заявил заместитель советника президента Штатов по национальной безопасности Далип Сингх. Чиновник отметил, что на это понадобится некоторое время. Ранее стало известно, что США увеличили поставки нефти из России в полтора раза.

По словам Сингха, деньги от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. Однако Штаты вместе с партнёрами работают над тем, чтобы лишить страну и их.

Вашингтон и Берлин разрабатывают план, который позволит закрыть газопровод «Северный поток — 2». Власти США также хотят отрезать Россию от доступа «к необходимым технологиям в сфере энергетики», отметил Сингх.

9 марта президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей из РФ. «Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — заявил американский лидер.

После этого бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, который занимался регулированием нефти и газа в штате, сообщил, что для полного замещения российской нефти США и Европе может потребоваться 5–10 лет. По словам Ситтона, Россия поставляет миру 10% общего количества топлива.

Однако пока США не удаётся выполнить распоряжение Байдена и прекратить импорт российских энергоресурсов. 3 апреля замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что с 19 по 25 марта США нарастили поставки нефти из России на 43%. Объёмы закупок выросли до 100 000 баррелей в сутки.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале саркастическое описание лучшего способа оставить Европу без газа. Экс-президент России выступил на фоне требования российских властей платить за поставки газа в Европу в рублях и массового отказа европейских властей от этого.

Заморозить «Северный поток», заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии, — назвал Медведев необходимые шаги для того, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу.

Агентство Bloomberg 30 марта сообщило со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза произвели обыски в офисных помещениях подразделений «Газпрома» в Германии. Отмечается, что такие действия европейских структур связаны с расследованием о повышении цен в Европе.