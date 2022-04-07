Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал слова германских политиков о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» было ошибкой. По мнению дипломата, сожалений недостаточно, и властям ФРГ следует принять более жесткие меры. Его слова прозвучали в интервью изданию Zeit.
4 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России. Он высказал недовольство в связи с тем, что до последнего поддерживал проект «Северный поток-2». Комментируя эти слова, Мельник заявил: извинений недостаточно.
Отвечая на вопрос Zeit о том, почему он остался недоволен такой реакцией президента ФРГ, Мельник подчеркнул, что история с «Северным потоком-2» и противостоянием России в целом бесконечна.
Ранее Мельник также заявил, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ошибся в политике по отношению к России, в частности — в своей поддержке «Северного потока — 2». Политик считает, что при нынешнем руководстве России перспектив «возвращения к статус-кво» нет. Немецкие политологи в своих оценках более категоричны: они утверждают, что нынешние власти Германии «продались Москве за газ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что проводил ошибочную политику по отношению к России. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник, 4 апреля, в интервью немецким СМИ.
«Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — приводит его слова DPA.
Штайнмайер занял пост президента ФРГ в 2017 году, ранее он дважды был министром иностранных дел страны.
«Мы потерпели неудачу, выстраивая общий европейский дом с привлечением России. Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности», — констатировал глава государства.
Штайнмайер также добавил, что при нынешнем российском руководстве он не видит перспектив «возвращения к статус-кво», который был до начала спецоперации РФ на Украине.
Как отмечает ТАСС, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что тот якобы «поддерживает тесные связи с Россией и располагает паутиной контактов с Москвой» — с таким утверждением глава дипмиссии выступил в интервью газете Tagesspiegel.
В свою очередь, немецкий политолог в беседе с «Газетой.Ru» согласился с тем, что политика властей страны относительно отношений с РФ была ошибочной. «Они продались Москве за газ.
Но еще хуже то, что даже теперь Германия до сих пор не вводит более строгие санкции против России.
В конечном счете немцам дороже их собственное благополучие и цены на бензин», — рассказал он на условиях анонимности.
Именно с фамилией нынешнего президента ФРГ был связан механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения об урегулировании кризиса на Донбассе. Документ, названный впоследствии «формулой Штайнмайера», предполагал предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведение на этих территориях местных выборов.
Эту формулу в октябре 2015 года Штайнмайер, занимавший тогда пост главы МИД Германии, предложил на парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ и Франция). Позднее она была подтверждена и на встрече в Берлине в октябре 2016-го.
Механизм предполагал вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.
1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера», но дальнейшие переговоры и консультации сторон так и не завершились ее реализацией.
21 февраля 2022 года Россия официально признала независимость ДНР и ЛНР, после чего минские соглашения окончательно перестали существовать. 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию на Украине, этому предшествовала просьба руководителей республик Донбасса о предоставлении военной помощи.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. Мельник утверждает, что тот якобы обладает целой «паутиной контактов» с Москвой.
Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло, — заявляет Мельник.
По его мнению, Германия заинтересована в поддержании отношений с Россией как минимум из-за её зависимости от российских поставок нефти, газа и угля. Частичную ответственность за это Мельник переложил на президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который за десятилетия якобы обзавёлся «паутиной контактов» с Москвой. В создание этой сети контактов, по словам посла, оказались вовлечены внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер и статс-секретарь в МИД Андреас Михаэлис.
За десятилетия Штайнмайер создал паутину контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас не последнюю роль играют в коалиции, — убеждён Мельник.
Ранее Германия выступила против расширения военной мощи Украины. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ опасается необдуманных шагов, которые могут усугубить отношения с Россией и привести к худшему развитию событий.
Быстрый рост цен на газ в Европе стал последствием отказа от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
По его словам, в Москве сожалеют, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.
«Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежные последствия отказа от „Северного потока — 2“ мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке», — сказал Биричевский РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики страны отменить сертификацию «Северного потока-2», который был достроен и готов к вводу в эксплуатацию, на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Впоследствии оператор газопровода Nord Stream 2 объявил о начале процедуры банкротства.
США намерены «отнять у России статус ведущего поставщика энергоресурсов» и лишить страну доходов от экспорта нефти и газа. Об этом в эфире CNN заявил заместитель советника президента Штатов по национальной безопасности Далип Сингх. Чиновник отметил, что на это понадобится некоторое время. Ранее стало известно, что США увеличили поставки нефти из России в полтора раза.
По словам Сингха, деньги от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. Однако Штаты вместе с партнёрами работают над тем, чтобы лишить страну и их.
Вашингтон и Берлин разрабатывают план, который позволит закрыть газопровод «Северный поток — 2». Власти США также хотят отрезать Россию от доступа «к необходимым технологиям в сфере энергетики», отметил Сингх.
9 марта президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей из РФ. «Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — заявил американский лидер.
После этого бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, который занимался регулированием нефти и газа в штате, сообщил, что для полного замещения российской нефти США и Европе может потребоваться 5–10 лет. По словам Ситтона, Россия поставляет миру 10% общего количества топлива.
Однако пока США не удаётся выполнить распоряжение Байдена и прекратить импорт российских энергоресурсов. 3 апреля замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что с 19 по 25 марта США нарастили поставки нефти из России на 43%. Объёмы закупок выросли до 100 000 баррелей в сутки.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале саркастическое описание лучшего способа оставить Европу без газа. Экс-президент России выступил на фоне требования российских властей платить за поставки газа в Европу в рублях и массового отказа европейских властей от этого.
Заморозить «Северный поток», заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии, — назвал Медведев необходимые шаги для того, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу.
Агентство Bloomberg 30 марта сообщило со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза произвели обыски в офисных помещениях подразделений «Газпрома» в Германии. Отмечается, что такие действия европейских структур связаны с расследованием о повышении цен в Европе.
Ранее в среду Медведев в своём Telegram-канале написал, что по прошествии нескольких недель после введения санкций против России санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом». По его словам, введение санкций со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкшей увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах». В связи с этим он предсказал движение к «обновлению финансовой системы» и возможный отказ от резервных валют.