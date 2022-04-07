Украина арестовала тысячи российских вагонов

Генеральная прокуратура Украины наложила арест на почти 18 тыс. железнодорожных вагонов предприятий России и Белоруссии. Об этом в четверг сообщил офис генерального прокурора страны.
"Генпрокуратура обеспечила арест 17 тыс. 800 вагонов, принадлежащих компаниям РФ и Республики Беларусь, в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонение от уплаты налогов в больших размерах", - говорится в сообщении.
Как утверждают в ведомстве, эти вагоны, находящиеся на территории Украины "использовались для причинения вреда в сфере государственной деятельности".
В данный момент решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доходы государства. Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности.
Ранее компания "Укржелдорога" сообщала, что вагоны, стоящие на путях Украины принадлежат 250 компаниям, в том числе "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-лизинг", "Газпромтранс", "Сбербанк лизинг" и других. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал принятый ранее Верховной радой закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Как отмечается на сайте украинского парламента, "закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности".