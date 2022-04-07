«Лента» запускает собственный бренд косметики

«Лента» является одной из крупнейших розничных сетей в России. Чистую прибыль компании за прошлый год оценивали в 13,646 миллиарда рублей. Она сократилась на 21,8%.

Ранее сообщалось, что аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек», запустила сеть магазинов косметики «Ригла beauty». Первый магазин открылся в ТЦ «Глобус» в городе Пушкино. Компания планирует до конца года в Москве открыть десять магазинов «Ригла beauty» в торговых центрах высокого и среднего классов, а также в формате стрит-ретейла. Во втором квартале 2022 года ожидается запуск интернет-магазина, где пользователи смогут получить консультацию по подбору косметики и сделать заказ.