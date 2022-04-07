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1 час назад

«Лента» запускает собственный бренд косметики

Лера Букина

Розничная сеть «Лента» объявила о запуске новой собственной косметической марки. Средства ухода производятся в Южной Корее, говорится в заявлении ретейлера.

«Лента» запускает собственный бренд косметики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Лента" запустила в продажу новый бренд INO. Это косметические средства собственной торговой марки, которые производят в Южной Корее», — подчеркнула компания.

Продукция бренда включает 46 позиций. В числе ингредиентов, которые находятся в составе продукции, - жемчуг, водоросли и термальная вода.

«Лента» является одной из крупнейших розничных сетей в России. Чистую прибыль компании за прошлый год оценивали в 13,646 миллиарда рублей. Она сократилась на 21,8%.

Ранее сообщалось, что аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек», запустила сеть магазинов косметики «Ригла beauty». Первый магазин открылся в ТЦ «Глобус» в городе Пушкино. Компания планирует до конца года в Москве открыть десять магазинов «Ригла beauty» в торговых центрах высокого и среднего классов, а также в формате стрит-ретейла. Во втором квартале 2022 года ожидается запуск интернет-магазина, где пользователи смогут получить консультацию по подбору косметики и сделать заказ.

Компании,ПРОТЕК,"Лента",
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