В Польше призвали демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток-2». Соответствующие заявления он сделал в интервью CNN.

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Он отметил, что Варшава и ранее возражала против газопроводов из России в Германию, называя их «политическими проектами», нацеленными на то, чтобы обойти Польшу и страны Балтики.

По словам Дуды, Москва с влиянием энергетического сектора «шантажирует всю Европу».

«Факт в том, что мы говорим, что эмбарго в отношении российского газа невозможно, невозможно эмбарго в отношении нефти», — указал он.