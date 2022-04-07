Lufthansa откажется использовать воздушное пространство России

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном на его сайте.
"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации", - отмечается в сообщении. "По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода", - указывается в тексте.
Компания заверяет, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы.
"На рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания", - уточняется в заявлении авиаперевозчика.
Также компания продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 30 июня.
"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты на Украину и с Украины до 30 июня 2022 года", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются".
"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - подчеркивается в тексте.