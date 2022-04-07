Lufthansa откажется использовать воздушное пространство России

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации", - отмечается в сообщении. "По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода", - указывается в тексте.