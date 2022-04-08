Turkish Airlines продлила ограничение на полёты в города РФ

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили о продлении ограничений на полёты в Ростов-на-Дону до 15 мая. Рейсы в Сочи отменяются на срок до 18 апреля.
«Наши рейсы на и с Украины, из Белоруссии и Ростова-на-Дону отменены до 15 мая включительно. До 18 апреля отменяются рейсы в и из Сочи», — приводит сообщение авиаперевозчика ТАСС.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не закроет воздушное пространство для самолётов России.
10 марта Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны.