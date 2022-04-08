ФАС начала проверку в отношении «Мираторга»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельную проверку торговой компании "Мираторг" и изучает цепочку поставки мяса, говорится в сообщении службы.
"ФАС проводит антикартельную проверку в отношении торговой компании "Мираторг". Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию", - отмечается в сообщении.
Как отметили в ФАС, окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.
Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах.