ФАС начала проверку в отношении «Мираторга»

"ФАС проводит антикартельную проверку в отношении торговой компании "Мираторг". Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ФАС, окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.