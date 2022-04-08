Санкции затормозили мегапроект России и Китая

Российская компания «Сибур» и ее китайский партнер Sinopec пересмотрят стратегию реализации мегапроекта по строительству Амурского газохимического комплекса (ГХК) на фоне антироссийских санкций, пишет РБК.

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Работы должны были быть завершены к 2024 году, однако часть их пришлось затормозить из-за проблем с доставкой оборудования, рассказал источник, близкий к нескольким подрядчикам проекта. Трудности связаны в том числе с ограничениями по поставкам высокотехнологичного оборудования в Россию.

В пресс-службе «Сибура», подтвердили, что оба партнера видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурского ГХК и примут соответствующие решения в ближайшее время. К концу марта проект был готов примерно на 40 процентов, сейчас на строительной площадке продолжаются строительно-монтажные и иные работы.