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1 час назад

Санкции затормозили мегапроект России и Китая

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Российская компания «Сибур» и ее китайский партнер Sinopec пересмотрят стратегию реализации мегапроекта по строительству Амурского газохимического комплекса (ГХК) на фоне антироссийских санкций, пишет РБК.

Санкции затормозили мегапроект России и Китая
Фото: sibur.rusibur.ru

Работы должны были быть завершены к 2024 году, однако часть их пришлось затормозить из-за проблем с доставкой оборудования, рассказал источник, близкий к нескольким подрядчикам проекта. Трудности связаны в том числе с ограничениями по поставкам высокотехнологичного оборудования в Россию.

В пресс-службе «Сибура», подтвердили, что оба партнера видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурского ГХК и примут соответствующие решения в ближайшее время. К концу марта проект был готов примерно на 40 процентов, сейчас на строительной площадке продолжаются строительно-монтажные и иные работы.

На 60 процентов проект принадлежит «Сибуру» принадлежит 60% Амурского ГХК, у Sinopec оставшаяся доля. В конце прошлого месяца Reuters узнало, что Sinopec также приостановила переговоры об инвестициях в проект, аналогичный Амурскому ГХК. «Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — говорил источник агентства.

Компании,Горно-химический комбинат,Сибур,
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