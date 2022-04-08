Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против России

иещё 1

Европейский Союз (ЕС) опубликовал пятый пакет санкций против России. Как пишет РИА Новости, они вступили в силу.

ЕС заморозил активы нескольких российских банков
Фото: ТАССТАСС

В список очередного пакета санкций Евросоюза попали 216 физлиц, в числе которых бизнесмен Олег Дерипаска, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, бизнесмены Борис и Игорь Ротенберги.

По ограничения попали АО «Объединенная двигателестроительная компания», концерн «Калашников» и ряд других промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также заморозил активы нескольких российских банков, в частности ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Банка «Открытие».

Крупная немецкая компания покинет российский рынок

Ранее стало известно, что Европейский союз принял пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Компании,Игорь Конашенков,Игорь Ротенберг,Олег Дерипаска,Борис Ротенберг,Новикомбанк,Ижмаш,Совкомбанк,ФК Открытие,Банк ВТБ,ЕС,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители