ЕС заморозил активы нескольких российских банков

Европейский Союз (ЕС) опубликовал пятый пакет санкций против России. Как пишет РИА Новости, они вступили в силу.

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В список очередного пакета санкций Евросоюза попали 216 физлиц, в числе которых бизнесмен Олег Дерипаска, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, бизнесмены Борис и Игорь Ротенберги.

По ограничения попали АО «Объединенная двигателестроительная компания», концерн «Калашников» и ряд других промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также заморозил активы нескольких российских банков, в частности ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Банка «Открытие».