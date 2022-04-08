Компания Dr. Oetker прекратит деятельность в России

Германская компания по производству продуктов питания Dr. Oetker прекратит бизнес в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России. Компания прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке», — заявили в компании, пояснив, что приняли такое решение после начала российской спецоперации на Украине.

Отмечается, что теперь завод Dr. Oetker в Белгороде будет производить только основные пищевые продукты — дрожжи и разрыхлитель. Право собственности передается российским управляющим директорам.