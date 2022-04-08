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46 минут назад

Компания Dr. Oetker прекратит деятельность в России

Lenta.ruиещё 6

Германская компания по производству продуктов питания Dr. Oetker прекратит бизнес в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания Dr. Oetker прекратит деятельность в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России. Компания прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке», — заявили в компании, пояснив, что приняли такое решение после начала российской спецоперации на Украине.

Отмечается, что теперь завод Dr. Oetker в Белгороде будет производить только основные пищевые продукты — дрожжи и разрыхлитель. Право собственности передается российским управляющим директорам.

7 апреля стало известно, что PepsiCo обдумывает создание напитков специально для России после решения головного офиса о приостановке продаж в стране. Чтобы остаться на российском рынке, компания может создать линейку продукции New Cola. Также PepsiCo рассматривает возможность расширения ассортимента местного бренда «Русский дар».

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