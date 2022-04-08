Крупная немецкая компания покинет российский рынок

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker покинет российский рынок и продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на заявление компании.

Dr. Oetker ранее принял решение остановить экспорт в РФ, инвестиции в российский бизнес и маркетинговую активность на российском рынке.

Немецкая Dr. Oetker производит ингредиенты и смеси для выпечки, десертов, средств для консервирования, замороженной пиццы (бренды Dr. Oetker, Ristorante).

Компания начала деятельность в России в 1993 году с создания совместного предприятия по производству батончиков мюсли. В 1993 году начали осуществляться поставки замороженной пиццы через дистрибьютеров, в 1995 году - поставки бакалейной продукции из Германии. В апреле 1997 года создали ЗАО «Д-р Оеткер». С 1999 по 2002 компания активно занималась развитием дистрибуции в Москве, с 2003 года - в регионах. В конце 2006 года началось производство бакалейной продукции в Белгороде.

ООО «Д-р Оеткер» было преобразовано из ЗАО в июле 2020 года. Выручка компании в 2021 году выросла на 6,3%, до 2,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 7,3%, до 313,4 млн рублей, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».