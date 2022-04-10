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1 час назад

Названо условие для снижения цен на технику и продукты

Мослентаиещё 3

Названо условие для снижения цен на технику и продукты
Фото: МослентаМослента

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» назвал одно условие для снижения цен на технику и продукты питания в России.

Он отметил, что в некоторых секторах экономики уже сейчас можно заметить падение цен: например, цены на технику снизились на 20-30 процентов. По его мнению, обстановка в стране вскоре нормализуется. Для этого продавцы должны скорректировать цены, что возможно уже сейчас на фоне укрепления курса рубля к мировым валютам.

Переславский добавил, что цены на продукты тоже вскоре придут в норму благодаря работе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Потому что цены на те продукты, что производятся в России и из российского сырья, не могли подняться в цене в два-три раза без некоторых намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», — резюмировал он.

Ранее, 6 апреля, эксперт пообещал россиянам снижение цен в магазинах через два-три месяца.

Компании,ФАС России,
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