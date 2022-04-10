Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch. Об этом заявил глава группы Стефан Хартунг.
«Компания покрывает 20% потребности в энергии за счет газа», - отметил Хартунг.
По словам Хартунга, отказ Германии от российского топлива прервет цепочки поставок, и с такой ситуацией столкнется не только Bosch. Последствия будут еще более серьезными, чем от пандемии коронавируса. Германия своими руками рискует уничтожить «промышленную основу своего экономического могущества».
Сейчас в Европе все громче звучат призывы к отказу от российских энергоресурсов, пишет «РИА Новости».
Ранее госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби оценил возможность замены российского газа в Европе топливом от других производителей.
По словам министра энергетики, Катар не может помочь, и никто не может заменить российские поставки газа и нефти сейчас. Речь идет о 5-7 годах, именно столько времени потребуется для решения этой проблемы.