Société Générale объявила об уходе из России

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина принял решение приобрести у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Об этом говорится в сообщении компании.
Закрытие сделки, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.
«Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — указано в сообщении.
Уточняется, что Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.
Societe Generale также сделал заявление по данному вопросу. Объявлено о прекращении банковской и страховой деятельности в РФ.
«Societe Generale… объявляет о подписании договора купли-продажи всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка», — указал банк.
Ранее сообщалось, что клиенты банков Societe Generale из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой банковских операций и даже закрытием своих счетов. У русскоговорящих клиентов нет возможности переводить деньги между личными счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои банковские карты.