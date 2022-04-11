Société Générale объявила об уходе из России

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2 часа назад

Потанин выкупит Росбанк у Societe Generale

Лера Букина

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина принял решение приобрести у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Об этом говорится в сообщении компании.

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Фото: ReutersReuters

Закрытие сделки, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.

«Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — указано в сообщении.

Уточняется, что Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Societe Generale также сделал заявление по данному вопросу. Объявлено о прекращении банковской и страховой деятельности в РФ.

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«Societe Generale… объявляет о подписании договора купли-продажи всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка», — указал банк.

Ранее сообщалось, что клиенты банков Societe Generale из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой банковских операций и даже закрытием своих счетов. У русскоговорящих клиентов нет возможности переводить деньги между личными счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои банковские карты.

Компании,Владимир Потанин,Росбанк,
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