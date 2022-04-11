Société Générale объявила об уходе из России

«Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — указано в сообщении.