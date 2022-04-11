Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
29 минут назад

Одна из крупнейших российских компаний признала дефолт

Lenta.ru

После попадания в санкционные списки Великобритании и США (Specially Designated Nationals, SDN-лист) российская алмазодобывающая компания «Алроса» признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Одна из крупнейших российских компаний признала дефолт
Фото: ТАССТАСС

По графику «Алроса» должна была рассчитаться по купону 9 апреля, в субботу. В таких случаях выплаты приходятся на первый рабочий день после даты, то есть компания должна исполнить обязательства 11 апреля. В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе, предприятие ищет способы погасить задолженность.

С технической точки зрения такая ситуация означает дефолт. Инвесторы должны были получить 11,625 миллиона долларов. «Алроса» является одной из крупнейших компаний России, по итогам 2021 года выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила 4,169 миллиарда долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что западные санкции поставят страну в условия технического дефолта. При этом он подчеркнул, что Москва имеет средства для исполнения обязательств, дефолт может носить только искусственный характер.

Компании,Дмитрий Песков,Алроса,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители