Одна из крупнейших российских компаний признала дефолт

После попадания в санкционные списки Великобритании и США (Specially Designated Nationals, SDN-лист) российская алмазодобывающая компания «Алроса» признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

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По графику «Алроса» должна была рассчитаться по купону 9 апреля, в субботу. В таких случаях выплаты приходятся на первый рабочий день после даты, то есть компания должна исполнить обязательства 11 апреля. В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе, предприятие ищет способы погасить задолженность.

С технической точки зрения такая ситуация означает дефолт. Инвесторы должны были получить 11,625 миллиона долларов. «Алроса» является одной из крупнейших компаний России, по итогам 2021 года выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила 4,169 миллиарда долларов.