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1 час назад

Apple начала производить iPhone за пределами Китая

Газета.Ru

Американская компания Apple начала производство iPhone 13 за пределами Китая - сборка смартфонов теперь проходит на заводе в Индии. Как сообщает 9to5mac, это произошло на три месяца позже изначально запланированной даты.

Apple начала производить iPhone за пределами Китая
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что задержка была вызвана плохими условиями труда, обнаруженными на заводе Foxconn в городе Ченнай на востоке Индии. Предприятие было остановлено после многочисленных жалоб работников. По их словам, в общежитиях рядом с заводом не соблюдались санитарные нормы, отсутствовал водопровод и была испорченная еда.

По данным издания, около 250 рабочих заболели. Поставщики Apple собирают iPhone, iPad и Mac не только в Китае и Индии, но также во Вьетнаме и Индонезии. Ранее сообщалось, что Apple упростила и ускорила процедуру ремонта системы сканирования лица Face ID для некоторых моделей iPhone X. Теперь владельцам смартфона не придется проводить замену всего устройства.

Компании,Apple,
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