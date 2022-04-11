Apple начала производить iPhone за пределами Китая

Американская компания Apple начала производство iPhone 13 за пределами Китая - сборка смартфонов теперь проходит на заводе в Индии. Как сообщает 9to5mac, это произошло на три месяца позже изначально запланированной даты.

Отмечается, что задержка была вызвана плохими условиями труда, обнаруженными на заводе Foxconn в городе Ченнай на востоке Индии. Предприятие было остановлено после многочисленных жалоб работников. По их словам, в общежитиях рядом с заводом не соблюдались санитарные нормы, отсутствовал водопровод и была испорченная еда.