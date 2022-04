Сначала Heineken, теперь «Росбанк»: как западные компании сохраняют присутствие в России

Через кипрский офшор

Ждут релокации

Компания Wargaming (разработчик компьютерных игр World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes и других) сообщила 4 апреля об уходе из России и Белоруссии. Работникам компании дали на ликвидацию офиса в Минске четыре месяца. Пообещали компенсации. Имеется выбор: увольнение или переезд в Литву, Польшу и Чехию. Но релокация доступна только "ценным сотрудникам". При этом оперативное управление своими игровыми проектами в России и Белоруссии Wargaming передал петербургской Lesta Studio.