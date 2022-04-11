Сын Солженицына покинул пост гендиректора СУЭК

Генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Степан Солженицын покинул свой пост, сообщили в компании.
Новым гендиректором СУЭК назначен Максим Басов.
Солженицын останется в компании, он будет совмещать должности генерального директора Сибирской генерирующей компании (СГК) и первого заместителем генерального директора СУЭК.
«Степан Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий», - говорится в сообщении компании.
Степан Солженицын – сын писателя Александра Солженицына. Должность гендиректора СУЭК он занимал с мая 2020 года.
6 апреля Telegram-канал Banksta сообщил, что другой сын Александра Солженицына, старший партнер московского представительства международной консалтинговой компании McKinsey & Co Ермолай Солженицын покинул Россию. Позже телеграм-канал удалил этот пост.