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1 час назад

Сын Солженицына покинул пост гендиректора СУЭК

Вероника Полынина

Генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Степан Солженицын покинул свой пост, сообщили в компании.

Сын Солженицына покинул пост гендиректора СУЭК
Фото: ТАССТАСС

Новым гендиректором СУЭК назначен Максим Басов.

Солженицын останется в компании, он будет совмещать должности генерального директора Сибирской генерирующей компании (СГК) и первого заместителем генерального директора СУЭК.

«Степан Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий», - говорится в сообщении компании.

Степан Солженицын – сын писателя Александра Солженицына. Должность гендиректора СУЭК он занимал с мая 2020 года.

6 апреля Telegram-канал Banksta сообщил, что другой сын Александра Солженицына, старший партнер московского представительства международной консалтинговой компании McKinsey & Co Ермолай Солженицын покинул Россию. Позже телеграм-канал удалил этот пост.

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