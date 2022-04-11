Сын Солженицына покинул пост гендиректора СУЭК

«Степан Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий», - говорится в сообщении компании.