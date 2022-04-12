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2 часа назад

В «Молдовагазе» попросили «Газпром» о продлении сроков проведения аудита долга

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АО «Молдовагаз» обратилось к российской компании «Газпром» с просьбой продлить сроки проведения аудита долга, заявил глава компании Вадим Чебан.

В Молдавии обратились с просьбой к «Газпрому»
Фото: ТАССТАСС

«АО «Молдовагаз» направило в ПАО «Газпром» письменный запрос о продлении срока действия договорённостей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», — написал он в своём Telegram-канале.

Чебан напомнил, что в соответствии с протоколом от 29 октября 2021 года соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года.

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Ранее молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну допустил прекращение поставок газа из-за неготовности вернуть долг «Газпрому».

По словам президента Молдавии Майи Санду, Кишинёв не виноват в провале аудита долга компании «Молдовагаз», ситуация не должна стать причиной серьёзных проблем.

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