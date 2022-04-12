В Молдавии обратились с просьбой к «Газпрому»

«АО «Молдовагаз» направило в ПАО «Газпром» письменный запрос о продлении срока действия договорённостей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», — написал он в своём Telegram-канале.

Чебан напомнил, что в соответствии с протоколом от 29 октября 2021 года соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года.