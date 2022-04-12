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1 час назад

Nokia решила уйти с российского рынка

Лера Букина

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сообщил, что уходит с российского рынка.

Финский гигант уходит из России
Фото: ТАССТАСС

В первые же дни после 24 февраля в компании стали осознавать, что оставаться в России не представляется возможным, указано в пресс-релизе. За это время Nokia приостановила поставки в России, свернула новые проекты и стала выводить из страны проекты по разработке.

«Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность и благополучие наших сотрудников», - указала компания.

Также в Nokia высказались о финансовых последствиях этого решения. Там подчеркнули, что 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж.

«Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь (финансового) прогноза на 2022 год, представленного в отчете», - подчеркивается в сообщении.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

Компании,
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