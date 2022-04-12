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1 час назад

Приложение "Сбербанк онлайн" стало недоступно для скачивания в App Store

ТАСС

Приложение "Сбербанк онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк онлайн" удалили из App Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", - говорится в сообщении.

При этом все ранее установленные приложения работают нормально, никаких ограничений по его использованию нет, уточнили в банке. "Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств", - добавили в пресс-службе.

Антонов: Санкции США против двух банков РФ — прямой удар по россиянам

Ранее Сбербанк заявлял, что готов к ситуации с возможными ограничениями приложений в зарубежных магазинах приложений.

6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Они предусматривают заморозку активов банков и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес. При этом под ограничения подпадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей из РФ.

Компании,Альфа-банк,Сбербанк России,
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