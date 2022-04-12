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47 минут назад

Иранские бренды могут заменить ушедшие из России марки

Лера Букина

Иранские бизнесмены уверены в том, что уход с российского рынка зарубежных брендов открывает большие перспективы для них в России. Они хотят развиваться в стране, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский, передает «Прайм».

Иранские бренды могут заменить ушедшие из РФ марки
Фото: ReutersReuters

«Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений, например, через локального дилера, который будет закупать товар. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара», — подчеркнул он.

Отмечается, что в начале по России могут открыть не менее 30 торговых точек. Также иранские товары хотят включить в ассортимент существующих сетей одежды и обуви.

«Ценовую категорию продукции партнеры в России смогут подбирать на свое усмотрение. Однако пока остаются сомнения в том, что качество продукции люксовой категории достигнет уровня итальянской, испанской, португальской», – указал Войцеховский.

В сообщении организации указано, что представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет. Универмаги в РФ выступают за включение иранского ассортимента, однако они поставили условие: необходимо, чтобы производители сами проинвестировали в запуск российских локальных филиалов с собственным управляющим офисом, в брендирование и рекламную поддержку.

В сообщении РСТЦ указано, что иранские фабрики по большей части производят кожаную одежду, обувь, сумки разной ценовой категории.

Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ретейлеров, в том числе из Ирана, для замещения зарубежных компаний, которые приостановили работу в РФ.

Компании,Олег Войцеховский,
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