Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
32 минуты назад

Российские ТЦ нашли замену западным брендам

Вероника Полынина

В российских торговых центрах могут появиться магазины иранских брендов, сообщает ТАСС.

Российские ТЦ нашли замену западным брендам
Фото: ТАССТАСС

Производители одежды и обуви из Ирана могут заполнить нишу, освободившуюся после ухода западных брендов с российского рынка.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) во вторник, 12 апреля, провел встречу с представителями иранского бизнеса в посольстве Ирана в России. По ее итогам в РСТЦ заявили, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но на вывод иранских брендов в российскую розницу потребуется время.

«Представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет», - считают в совете.

Основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сообщил, что сотрудничество с иранскими производителями планируется начать с 30 отдельных торговых точек, а также включения брендов из этой страны в ассортимент уже существующих сетей одежды и обуви.

OBI продаст свой бизнес в России

В РСТЦ отметили, что сторонам предстоит решить вопросы маркетинга, логистики, сертификации и др.

«Пока вопросы логистики и сертификации однозначно не решены, нет уверенности в том, что производители смогут со своим товаром попасть по стоимости в привычные российскому покупателю ценовые интервалы», - заявил Войцеховский.

Компании,Олег Войцеховский,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители