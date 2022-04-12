Российские ТЦ нашли замену западным брендам

В российских торговых центрах могут появиться магазины иранских брендов, сообщает ТАСС.

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Производители одежды и обуви из Ирана могут заполнить нишу, освободившуюся после ухода западных брендов с российского рынка.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) во вторник, 12 апреля, провел встречу с представителями иранского бизнеса в посольстве Ирана в России. По ее итогам в РСТЦ заявили, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но на вывод иранских брендов в российскую розницу потребуется время.

«Представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет», - считают в совете.

Основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский сообщил, что сотрудничество с иранскими производителями планируется начать с 30 отдельных торговых точек, а также включения брендов из этой страны в ассортимент уже существующих сетей одежды и обуви.

В РСТЦ отметили, что сторонам предстоит решить вопросы маркетинга, логистики, сертификации и др.