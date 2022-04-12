Airbus призвал не отказываться от российского титана

Компания Airbus призвала Запад не вводить запрет на российский титан, так как это может нанести серьезный вред западной промышленности, при этом не оказав почти никакого эффекта на российскую, передает "Коммерсант".

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Руководство авиастроительной компании уверено, что эмбарго на титан из России прежде всего ударит по западной экономике и промышленности. Сейчас, несмотря на то, что Airbus закупает более 60% этого сырья в России, поиски альтернативных поставщиков не прекращаются.