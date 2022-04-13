Polymetal отложит решение о выплате дивидендов

"Совет директоров Polymetal, проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с которыми столкнулась компания в последние недели, заключил, что более не считает возможным рекомендовать выплату итогового дивиденда за 2021 год, который должен был быть утвержден на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года. Совет видит необходимым перенести решение о выплате дивиденда на август 2022 года (вместе с решением о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год)", - пояснили в компании.