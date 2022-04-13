Polymetal отложит решение о выплате дивидендов

Совет директоров золотодобывающей компании Polymetal принял решение перенести рекомендацию по выплате дивидендов за 2021 год на август из-за текущей ситуации. Об этом говорится в сообщении компании.
"Совет директоров Polymetal, проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с которыми столкнулась компания в последние недели, заключил, что более не считает возможным рекомендовать выплату итогового дивиденда за 2021 год, который должен был быть утвержден на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года. Совет видит необходимым перенести решение о выплате дивиденда на август 2022 года (вместе с решением о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год)", - пояснили в компании.
В частности, на решение о переносе повлияла возросшая неопределенность в доступности финансирования из-за санкций, наложенных на банковский сектор и экономику России, потребность в оборотном капитале, а также риски для финансового положения компании из-за роста ставки по кредитам.
"Мы провели основательную переоценку мартовской рекомендации совета директоров о выплате дивидендов, приняв во внимание недавние изменения в макроэкономической и регуляторной конъюнктуре, и пришли к единогласному мнению, что решение о выплате дивидендов должно быть отложено, чтобы поддержать текущую ликвидность и устойчивость бизнеса", - отметил председатель совета директоров компании Риккардо Орчел.
"Мы продолжим следить за операционной обстановкой, условиями финансирования и законодательством, и надеемся, что ситуация со временем стабилизируется, что даст нам возможность для возврата к прежней политике по выплате дивидендов", - добавил Орчел.
В начале марта совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить дивиденды в размере 246 млн долларов или 0,52 доллара на акцию.
Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9% акций компании. В свободном обращении находятся 75,2% акций.