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32 минуты назад

Белоусов заявил о желании иностранных компании остаться в России

Лера Букина

Большинство иностранных компаний, работающих в РФ, не хотят уходить с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций в среду, передает РИА Новости.

Белоусов заявил о желании иностранных компании остаться в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию «ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события», - подчеркнул он.

Белоусов также отметил, что многие из них решили поставить свой бизнес на паузу. Они продолжают платить зарплату своим сотрудникам, но в то же время свертывают производство, указал он.

«Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции», - подытожил вице-премьер.

О приостановке продаж для российских покупателей объявили многие зарубежные ретейл-платформы, в частности, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании. Так они отреагировали на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля.

Как заявил ранее управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский, в РФ планируется запустить около 30 торговых точек от иранских компаний.

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