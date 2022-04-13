Северсталь планирует к июлю переориентировать экспорт в Азию и Южную Африку

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Северсталь" планирует к июлю полностью восстановить сбыт продукции за рубеж, переориентировав его на азиатские, южноафриканские и южноамериканские страны. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время круглого стола в Общественной палате РФ.

"Сейчас выстраиваем логистические цепочки, квотируем отгрузку металлов на железную дорогу. Ждем открытия река-море Волго-Балт, открытия Северного морского пути. Думаю, мы к июлю полностью восстановим сбытовые цепочки, переориентированные на южноафриканские, южноамериканские и азиатские рынки", - сказал Кувшинников, комментируя ситуацию с закрытием части экспортных рынков "Северстали".

В частности, речь идет об экспорте в Ирак, Иорданию, Вьетнам, Китай, Индию. Кроме того, губернатор уточнил, что компания приняла решение занять нишу внутреннего рынка.

"Северсталь" - крупнейший поставщик российского плоского проката в Европу - сообщила 2 марта, что прекратила поставки стальной продукции в страны Евросоюза после того, как ЕС ввел санкции в отношении основного акционера и председателя совета директоров компании Алексея Мордашова в связи с военной операцией России на Украине. Закрытие части экспортных рынков не должно стать глобальной проблемой для "Северстали", компания перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые направления, заявил позднее Мордашов.