Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
13 апреля

Северсталь планирует к июлю переориентировать экспорт в Азию и Южную Африку

ТАССиещё 1

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Северсталь" планирует к июлю полностью восстановить сбыт продукции за рубеж, переориентировав его на азиатские, южноафриканские и южноамериканские страны. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время круглого стола в Общественной палате РФ.

"Сейчас выстраиваем логистические цепочки, квотируем отгрузку металлов на железную дорогу. Ждем открытия река-море Волго-Балт, открытия Северного морского пути. Думаю, мы к июлю полностью восстановим сбытовые цепочки, переориентированные на южноафриканские, южноамериканские и азиатские рынки", - сказал Кувшинников, комментируя ситуацию с закрытием части экспортных рынков "Северстали".

В частности, речь идет об экспорте в Ирак, Иорданию, Вьетнам, Китай, Индию. Кроме того, губернатор уточнил, что компания приняла решение занять нишу внутреннего рынка.

"Северсталь" - крупнейший поставщик российского плоского проката в Европу - сообщила 2 марта, что прекратила поставки стальной продукции в страны Евросоюза после того, как ЕС ввел санкции в отношении основного акционера и председателя совета директоров компании Алексея Мордашова в связи с военной операцией России на Украине. Закрытие части экспортных рынков не должно стать глобальной проблемой для "Северстали", компания перенаправляет товарные потоки на альтернативные мировые направления, заявил позднее Мордашов.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Компании,Олег Кувшинников,Алексей Мордашов,Северсталь,Общественная палата России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители