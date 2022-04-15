Евтушенков покинул совет директоров АФК «Система»

Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК "Система", говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Евтушенков вышел из совета директоров по собственному желанию. Исполняющей обязанности председателя совета директоров АФК "Система" стала Анна Белова.
Владимир Евтушенко 13 апреля был включен в санкционный список Великобритании.
ПАО АФК "Система" - инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В 2021 году выручка компании составила 802,4 млрд рублей. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний, среди них - МТС, "Детский мир", Segezha Group и другие.