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27 минут назад

Владимир Евтушенков ушел с поста председателя совета директоров АФК "Система"

Российская Газетаиещё 4

Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров АФК "Система", говорится в сообщении компании.

Евтушенков покинул совет директоров АФК «Система»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Евтушенков вышел из совета директоров по собственному желанию. Исполняющей обязанности председателя совета директоров АФК "Система" стала Анна Белова.

Владимир Евтушенко 13 апреля был включен в санкционный список Великобритании.

ПАО АФК "Система" - инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В 2021 году выручка компании составила 802,4 млрд рублей. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний, среди них - МТС, "Детский мир", Segezha Group и другие.

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