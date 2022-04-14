В США отклонили ходатайство России по делу ЮКОСа

Суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство России о приостановке рассмотрения иска бывших акционеров ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что дело уже рассматривается со значительной задержкой, а экономические санкции против РФ могут помешать истцам получить доступ к российским активам в США, если они выиграют дело.

Суд дал России срок до 27 апреля 2022 года на предоставление данных в пользу своей позиции, а бывшие акционеры ЮКОСа вправе предоставить суду новую информацию по 11 мая включительно.

В начале 2020 года апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Третейский арбитраж присудил им компенсацию в 2014 году, но в апреле 2016-го это решение было отменено Окружным судом Гааги.

Все решения не в свою пользу Россия обжаловала. В ноябре 2021-го Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.