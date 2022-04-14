Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

В США отклонили ходатайство России по делу ЮКОСа

Алиса Селезнёва

Суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство России о приостановке рассмотрения иска бывших акционеров ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что дело уже рассматривается со значительной задержкой, а экономические санкции против РФ могут помешать истцам получить доступ к российским активам в США, если они выиграют дело.

Суд дал России срок до 27 апреля 2022 года на предоставление данных в пользу своей позиции, а бывшие акционеры ЮКОСа вправе предоставить суду новую информацию по 11 мая включительно.

В начале 2020 года апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда, обязывающее Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Третейский арбитраж присудил им компенсацию в 2014 году, но в апреле 2016-го это решение было отменено Окружным судом Гааги.

Все решения не в свою пользу Россия обжаловала. В ноябре 2021-го Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.

Россия просила суд округа Колумбия приостановить разбирательство на территории США до тех пор, пока не завершится рассмотрение дела в Нидерландах.

Компании,Видео,ЮКОС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители