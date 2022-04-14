На 50%: в России подскочили цены на пластиковые изделия

Производители полимерной упаковки и других товаров из пластика с февраля подняли цены на продукцию на 10-50%. В апреле может наблюдаться продолжение роста, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что больше всего подорожали сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.
По словам собеседников издания, повышение цен обусловлено ростом стоимости обслуживания импортного оборудования и закупки товаров за границей, подъемом ставок банков и опасением дальнейшего ухудшения ситуации.
Зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подчеркнул, что цены на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки поднялись на 50% в годовом выражении. Он отметил, что поставщики иностранной упаковки перевели расчеты на предоплату в валюте, в этой связи за месяц стоимость поднялась в среднем на 15-20%. Некоторые виды упаковки стали дороже на 42-45% в евро.
Стоимость повышают, прежде всего, небольшие производители, которые не могут компенсировать рост расходов на сырье и компоненты, часть из которых производится за границей, заявил председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин.
Он указал на то, что отрасль нуждается в логистической и финансовой адаптации, которая может занять до полугода.
В СИБУРе подчеркнули, что в марте компания решила заморозить цены на уровне февраля, а в апреле они поднимутся ориентировочно на 5%. Производители пластиков отмечают, что рост цен на упаковку не должен отразиться на цене конечных товаров, поскольку он составляет не более 1-3% в их стоимости. Тем не менее, источники издания среди ретейлеров предупредили о том, что регулятор может отреагировать на дальнейшее подорожание упаковки.