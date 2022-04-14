На 50%: в России подскочили цены на пластиковые изделия

Производители полимерной упаковки и других товаров из пластика с февраля подняли цены на продукцию на 10-50%. В апреле может наблюдаться продолжение роста, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что больше всего подорожали сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.

По словам собеседников издания, повышение цен обусловлено ростом стоимости обслуживания импортного оборудования и закупки товаров за границей, подъемом ставок банков и опасением дальнейшего ухудшения ситуации.

Зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подчеркнул, что цены на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки поднялись на 50% в годовом выражении. Он отметил, что поставщики иностранной упаковки перевели расчеты на предоплату в валюте, в этой связи за месяц стоимость поднялась в среднем на 15-20%. Некоторые виды упаковки стали дороже на 42-45% в евро.

Стоимость повышают, прежде всего, небольшие производители, которые не могут компенсировать рост расходов на сырье и компоненты, часть из которых производится за границей, заявил председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин.

Он указал на то, что отрасль нуждается в логистической и финансовой адаптации, которая может занять до полугода.