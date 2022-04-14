«Почта России» запустила собственный продуктовый бренд

"Первые собственные товары с логотипом Почты появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет. Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, связанным с Почтой брендом, и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков - одна из ключевых задач этого запуска", - отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле "Почты России" Алексей Лаптев, слова которого приводит пресс-служба.