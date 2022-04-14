«Почта России» запустила собственный продуктовый бренд

"Почта России" запускает собственный продуктовый бренд "Почтовая марка", продукты для которого будут производиться российскими компаниями. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Почта создала новый бренд - "Почтовая марка". Первые пять наименований товаров - варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки - поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны. Все продукты под новым брендом производят российские компании", - говорится в пресс-релизе.
Согласно представленной информации, можно будет купить такие продукты, как варенье из клюквы или лимона с имбирем, сушки, печенье с изюмом, крендели и хлебные палочки. В этом году также должны поступить в продажу крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома.
"Всего в линейку собственной торговой марки постепенно войдут около 200 наименований товаров от российских производителей", - отметили в компании.
Что касается логотипа нового бренда, то он напоминает почтовую марку.
"Обыгрывается двойное значение слова - марка как привычный почтовый элемент и как название торгового знака. Для фона упаковки специалисты выбрали фирменный синий цвет Почты", - добавили в пресс-службе.
Акцент дизайна, по данным компании, сделан на изображении продукта или его главного ингредиента и крупную типографику, а дизайн-решением занималась маркетинг-команда "Почты России".
"Первые собственные товары с логотипом Почты появились в продаже в 2017 году, и с тех пор спрос на них стабильно растет. Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, связанным с Почтой брендом, и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков - одна из ключевых задач этого запуска", - отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле "Почты России" Алексей Лаптев, слова которого приводит пресс-служба.
Прибыль от продажи товаров с логотипом "Почты России" в 2021 году выросла на 19% относительно предыдущего года, а товарооборот увеличился на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов питания - их доля составляет 50% от общего объема продаж. Самой популярной категорией стал шоколад, на втором месте - брендированные игрушки.