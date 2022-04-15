«Это просто пытка»: британские бизнесмены пожаловались на цены

Опрошенные CNN британские бизнесмены рассказали, что из-за украинского кризиса ведение бизнеса стало обходиться гораздо дороже. Предприниматели страдают от высоких цен на топливо и дефицита некоторой продукции.
По словам сотрудницы компании J&B Wilde Fish & Poultry Мариэллы Гэббатт, расходы на поставки и счета за дизель выросли на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 160 тысяч рублей) в месяц.
«Это просто пытка. У нас постоянно спрашивают - почему растут цены, почему они снова выросли? Потому что нам приходится это делать, так как все подорожало как минимум на 25–30 процентов», - рассказала она.
Основатель компании-производителя снэков Savoursmiths Майк Смит рассказал, что 80 процентов подсолнечного масла его производство получало из Украины и России.
«Вопрос даже не в том, сколько оно стоит, сейчас оно просто недоступно», - заявил Смит.
Он отметил, что теперь компании придется перейти на рапсовое масло.
CNN отмечает, что инфляция в Великобритании подскочила до 30-летнего максимума. Сначала на ценах сказался энергетический кризис, затем - ситуация на Украине.
Цены на нефть достигли уровня, «невиданного в течение 14 лет». Средние цены на бензин выросли на 12,6 пенсов за литр в период с февраля по март, что стало самым большим месячным ростом с начала наблюдений в 1990 году.
Ранее чешская газета Lidovky рассказала, что из-за украинского кризиса пострадало чешское строительство. Заказы на тепло- и гидроизоляционные материалы в Чехии не будут принимать как минимум до июня, гипсокартон приходится ждать по месяцу, не хватает и фанеры, которую раньше завозили из России и Украины, а стальная арматура для бетона подорожала с 25 до 45 крон (до 167 рублей) за килограмм, кирпичи - вдвое по сравнению с прошлым годом и найти их сложно.