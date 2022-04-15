Цены на услуги частных клиник вырастут

С конца февраля стоимость услуг в частных многопрофильных клиниках России выросла на 5–20%. Об этом сообщили «Ведомости», проанализировав прайс-листы и опросив представителей медорганизаций. Сотрудники больниц объясняют подорожание ростом цен на импортные материалы и обслуживание иностранного оборудования. В отдельных случаях цены на расходники выросли на 300%.

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По подсчётам газеты, услуги специалистов в клинике «Мать и дитя» выросли на 4%. Приём терапевта там обойдётся в 7800 рублей, а гинеколога — в 8900. Стоимость диагностических процедур увеличилась на 10%. Например, УЗИ брюшной полости сейчас обойдётся в 9600 рублей, МРТ головного мозга — в 12 100, рентген черепа — в 7800.

Коммерческий директор «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» Юлия Трофимова отметила, что компаниям пришлось повысить цены на 5–15% из-за изменения стоимости расходных материалов. Поставщики увеличили цены на препараты для анестезии, пломбы и импланты на 30%.

Поддержал коллегу и основатель стоматологической клиники Dr.Shipkov Dental Clinic Владимир Шипков. Он подчеркнул, что премиум-сегмент стоматологии на 90% состоит из импортных материалов, а те уже подорожали на 300%. Поэтому и клиника поднимет цены на 20%.

Специалисты заявили, что стоимость медицинских услуг напрямую зависит от валютного курса, экономической и политической обстановки. Но при этом завышать цены в клиниках не планируют, чтобы не лишиться старых клиентов и привлечь новых.