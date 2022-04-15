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1 час назад

Fazer решил продать бизнес в России

Лера Букина

Финский хлебопекарный холдинг Fazer находится в поиске потенциальных покупателей бизнеса в России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Финский Fazer ищет покупателей на российские активы
Фото: ТАССТАСС

В компании подтвердили тот факт, что российским бизнесом заинтересованы несколько компаний, однако не предоставили комментариев на тему переговоров и условий предложения. Согласно данным источников газеты, финская компания не называет желаемую стоимость активов, а предлагает покупателям самим выдвинуть предложение.

По словам одного из собеседников издания, Fazer намерен получить сумму в евро на счет нидерландской компании, поскольку российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V., зарегистрированной в Нидерландах.

Такие условия выглядят для российских компаний почти невыполнимыми, поскольку под оплатой подразумевается перевод в валюте в «недружественную» юрисдикцию, указал источник.

По мнению одного из собеседников, наиболее реальный претендент на покупку бизнеса Fаzеr БКХ «Коломенский» - владелец девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов.

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Об интересе к участию в торгах и к активам Fazer также сообщили «Коммерсанту» председатель совета директоров корпорации «Био-тон» (управляет Саратовским комбинатом хлебопродуктов и др.) Эдуард Зернин и исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Ранее в начале марта президент и генеральный директор группы Fazer Кристоф Вицтум сообщил, что приостанавливает весь экспорт в Россию. По его словам, временно не будут поставлять финский шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geishа, а также мукомольную продукцию.

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