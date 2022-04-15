Volkswagen предупредил о рисках для бизнеса из-за Украины

Украинский кризис может нанести ущерб бизнесу Volkswagen Group. Об этом со ссылкой на заявление немецкой компании пишет Automotive News Europe.

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По данным автоконцерна, российская спецоперация на Украине оказывает существенное влияние на обменные курсы и ценовую динамику на товарных рынках, а также приводит к логистическим проблемам.

При этом в Volkswagen Group предупредили, что последствия событий на Украине пока «нельзя предсказать с достаточной уверенностью» и есть риск того, что они окажут «негативное влияние на деловую деятельность».

Украинский кризис и санкции против России еще больше усугубляют и без того ограниченные поставки ряда материалов, таких как никель и алюминий, констатировали в компании.

Однако, несмотря на все сложности, в Volkswagen зафиксировали рост прибыли. По итогам первых трех месяцев 2022 года она выросла на 13,5%.