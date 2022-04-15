Volkswagen предупредил о рисках для бизнеса из-за Украины

Украинский кризис может нанести ущерб бизнесу Volkswagen Group. Об этом со ссылкой на заявление немецкой компании пишет Automotive News Europe.
По данным автоконцерна, российская спецоперация на Украине оказывает существенное влияние на обменные курсы и ценовую динамику на товарных рынках, а также приводит к логистическим проблемам.
При этом в Volkswagen Group предупредили, что последствия событий на Украине пока «нельзя предсказать с достаточной уверенностью» и есть риск того, что они окажут «негативное влияние на деловую деятельность».
Украинский кризис и санкции против России еще больше усугубляют и без того ограниченные поставки ряда материалов, таких как никель и алюминий, констатировали в компании.
Однако, несмотря на все сложности, в Volkswagen зафиксировали рост прибыли. По итогам первых трех месяцев 2022 года она выросла на 13,5%.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.