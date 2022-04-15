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1 час назад

ВЭБ и Промсвязьбанк придут в Крым

Лера Букина

Промсвязьбанк и ВЭБ будут работать на территории Крымского полуострова. В частности, госкорпорация намерена реализовывать проекты в рамках программы «Фабрики проектного финансирования», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ВЭБа.

«ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк начинают работу Крыму. Кредитные учреждения стали участниками очередного заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя», - указано в сообщении.

Так, были рассмотрены комплексные предложения, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции на полуостров. Один из рассматриваемых видов инвестиций - новая программа субсидирования процентной ставки кредита. Также предлагаются отраслевые меры поддержки.

После заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя Ирина Кивико заявила, что ВЭБ.РФ будет заниматься проектами развития городской экономики в крупных городах региона, а также проектами по повышению качества жизни.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил «Промсвязьбанку» открыть отделения по всему Крыму до начала октября. ПСБ объявил о старте работы на территории полуострова 4 апреля.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк ранее заявил, что после продления госпрограммы развития Крыма до 2027 года ее финансирование увеличили на 223,2 млрд рублей, до 580 млрд рублей.

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