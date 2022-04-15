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1 час назад

Власти Франции арестовали исторический замок Абрамовича на Лазурном берегу

Газета.Ru

Власти Франции наложили арест на особняк Шато де ла Кроэ в отдаленном районе города Кап д'Антиб на Лазурном берегу, сообщает Greek City Times.

Во Франции арестовали исторический замок Абрамовича на Лазурном берегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особняк был построен в 1920 году греческим миллиардером Аристотелем Онассисом и в 2001 году восстановлен на средства Абрамовича после пожара, произошедшего в 1970-х.

По данным издания, российский олигарх вложил в заброшенное здание более 150 млн евро. Общая площадь здания 26 тыс. кв. м, оно расположено на участке площадью 5 га в шаговой доступности от берега.

Издание отмечает, что в рамках санкций, наложенных ЕС в отношении богатых россиян, французские власти конфискуют объекты недвижимости и яхты. 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены. После этого Абрамович продал клуб.

Компании,Аристотель Онассис,Роман Абрамович,ЕС,
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