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1 час назад

Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе

Lenta.ruиещё 6

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Куликова в адрес генпрокурора Игоря Краснова.

Нынешний глава «Роснано», возглавивший компанию в конце 2020 года, доложил, что за 2010-2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

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В письме Куликова говорится, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате «проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании». В жалобе подчеркивается, что после этого компания изменила учетную политику, что позволило ей «формально умерить размер обязательств».

На основании этих сведений Куликов попросил генпрокурора проверить компанию в период руководства Чубайса. Комментариев пресс-службы «Роснано», Генпрокуратуры и самого Чубайса в настоящий момент нет.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того, как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Новым председателем правления компании на пять лет стал Сергей Куликов, которого предложил назначить президент Владимир Путин. В конце марта 2022 года пресс-секретарь главы государства сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию с должности спецпредставителя президента.

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