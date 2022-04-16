L'Occitane закроет все магазины в России

Французская косметическая компания L'Occitane сообщила, что закрывает все магазины в России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

«Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», - сказано в релизе производителя.

Эксперты считают, что L'Occitane столкнулась с давлением и угрозой бойкота на других рынках. Еще на этой неделе представитель L'Occitane заявил, что компания решила не закрывать свои магазины в России, чтобы защитить персонал от потенциального вреда.