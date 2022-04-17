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20 минут назад

Два ливийских порта остановили отгрузку нефти

Илья Родин

В ливийских портах Зувентина и Малетта приостановлена отгрузка нефти под давлением протестующих. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Два ливийских порта остановили отгрузку нефти
Фото: ReutersReuters

В Зувентине на территорию порта проникли посторонние лица. Они в категорической форме потребовали отставки премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. По данным издания, действия митингующих привели к тому, что портовым служащим не удалось отгрузить на танкер порядка 1 млн баррелей нефти.

В Мелитте приостановили отгрузку топлива из-за форс-мажора на месторождении Эль-Филь.

В свою очередь, ТАСС сообщает, со ссылкой на портал The Libya Observer, что группа лиц, заблокировавших Зувентину, потребовала от премьер-министра передать власть избранному парламентом новому главе правительства Фатхи Башаге.

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В министерстве нефти и газа Правительства национального единства Дбейбы отметили, что эта ситуация «будет иметь высокую цену для ливийцев, которые уже потеряли десятки миллиардов долларов в результате предыдущих актов саботажа, и их страдания только умножатся после прекращения подачи газа с электростанций».

Компании,Абдель Хамид,
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