«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений», – сказал Кузнецов в интервью РИА «Новости».