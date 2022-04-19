Henkel сообщила об уходе из России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекращает свою деятельность на территории России.
«Идёт подготовка к процессу реализации решения. Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — говорится в заявлении компании.
Уточняется, что 2,5 тыс. сотрудников Henkel в России будут получать положенные им выплаты.
Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.
Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.