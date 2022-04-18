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1 час назад

«Роснано» попросило у правительства денег

Секрет Фирмыиещё 2

Корпорация «Роснано» обратилась к правительству России с просьбой о докапитализации. Средства нужны, чтобы предотвратить распродажу активов для погашения долгов перед банками. Об этом говорится в письме гендиректора «Роснано» Сергея Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову, узнали «Ведомости». Источник издания заявил, что сейчас идут переговоры по этому вопросу, сумму докапитализации он не озвучил.

«Роснано» попросило у правительства денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основная часть письма, с которым ознакомилось издание, посвящена выводам аудиторской проверки работы «Роснано» при предыдущем руководстве. До 2020 года госкомпанию возглавлял Анатолий Чубайс. Нынешний гендиректор отметил, что сумма внешнего долга компании на конец 2020 года составляла около 150 млрд рублей.

Куликов заявил, что докапитализация «Роснано» станет «более эффективным сценарием, чем расчистка баланса и фактическая распродажа имущественного комплекса в целях закрытия долговых обязательств».

Один из источников «Ведомостей» сообшил, что правительство может провести реструктуризацию долгов «Роснано». Это может сэкономить корпорации до 10 млрд рублей.

Отчёт за второй квартал 2021 года показал, что у «Роснано» имелось непогашенных кредитов на 76,3 млрд рублей. В основном корпорация должна Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Санкт-Петербург». Обязательства по облигационным займам составили 70,4 млрд рублей.

Ранее Куликов попросил Генпрокуратуру проверить данные по работе «Роснано» за 2010–2020 годы, когда организацией руководил Чубайс. По мнению действующего главы «Роснано», компания неэффективно привлекала кредиты.

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