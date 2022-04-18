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45 минут назад

В России предрекли дефицит лайнеров Superjet 100

Лера Букина

Авиакомпаниям, эксплуатирующим отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100, не удается из-за санкций Запада обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146. Это может повлечь за собой «остановку парка» Superjet, сообщил генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин в письме губернатору Иркутской области Игоря Кобзева, передает РБК.

В России предрекли дефицит лайнеров Superjet 100
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet, также указали на проблемы с обслуживанием моторов после введения санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями. По словам одного из них, если техподдержка моторов не улучшится, его авиакомпания будет вынуждена остановить перевозку пассажиров на этих самолетах уже осенью 2022 года.

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Лапин обратился к Кобзеву с просьбой предложить российскому правительству передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в госкорпорацию «Ростех»).

ОДК «делает все необходимое для обеспечения технической поддержки, выполнения ремонтов, поставок запасных частей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит», отметили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

На сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») говорится, что Superjet является результатом сотрудничества конструкторов «из более чем 20 мировых лидеров авиастроения». Турбовентиляторные двигатели SaM146 для Superjet производятся компанией PowerJet — совместным предприятием французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК). Одни части мотора производят и ремонтируют во Франции, другие — в России. Услуги по послепродажному обслуживанию двигателей также предоставляет PowerJet, говорится на сайте «ОДК-Сатурн».

Из-за санкций PowerJet приняла решение приостановить действие договоров с «ОДК-Сатурн». Она запретила ей отгрузку российским компаниям любой продукции, даже моторов, находящихся в ремонте в России, сказано в письме Лапина. По этой причине «дочка» ОДК не принимает на ремонт двигатели Superjet. «ИрАэро».

Ранее 11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в санкционный черный список. В нем оказались, в частности, «Победа», S7, UTair, «Уральские авиалинии», а также небольшие компании «Якутские авиалинии», дальневосточная «Аврора» и другие.

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