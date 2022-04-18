В ЕС задержали тысячу российских вагонов

На фоне санкций против России у российских железнодорожных операторов начались проблемы с проездом по территории ЕС. Как пишет «Коммерсант», около тысячи следовавших в Калининград вагонов задержаны в Литве, еще 30 цистерн застряли в Финляндии.

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О тысяче застрявших в Литве вагонов Минтрансу сообщил Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). По данным «Коммерсанта», в числе этих вагонов цистерны с нефтяными грузами.

В СОЖТ заявили, что вагоны задерживают для длительных - от семи до 14 дней - проверок. Литва выясняет, не нарушает ли перевозка санкции против России, проверяет данные о перевозимой продукции и информацию о платежах за перевозку по территории Литвы.

Также в СОЖТ пожаловались на случаи вандализма в отношении российских вагонов при транзите в Калининград. Вагоны портят «путем нанесения граффити».

СОЖТ попросил правительство застраховать риски потери вагонов во время транзита.