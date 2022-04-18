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1 час назад

ВТБ нашел способ обходить санкции Запада

Ura.Ru

ВТБ придумал способ, как вернуться в App Store, из которого ранее было удалено приложение банка. Теперь его приложение можно найти от имени банка «Возрождение», который входит в группу ВТБ.

«В App Store появилось приложение „Баланс Онлайн“ от имени банка „Возрождение“. По сообщениям пользователей, оно полностью копирует функционал ВТБ Онлайн», — сообщает telegram-канал Financial Headlines.

Банк «Возрождение» стал частью финансовой группы ВТБ в 2018 году, напоминает телеканал 360.

Мобильные приложения попавших под санкции Запада банков — ВТБ, Совкомбанка, «ФК Открытие» — пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market. В частности, Великобритания ввела санкции против ВТБ, однако в банке заявили, что подготовились даже к самому жесткому сценарию, пишет RT.

Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

Компании,Видео,Владимир Путин,Банк "Возрождение",Совкомбанк,ФК Открытие,Банк ВТБ,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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